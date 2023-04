Roma-Sampdoria 3-0, le pagelle dei quotidiani: rilancio Wijnaldum, Matica anima. Abraham rimane bloccato, El Shaarawy caparbio

Pagine Romaniste – Ripresa. Si decide tutto nella ripresa. Si riparte dalla ripresa. Dopo la pausa per le nazionali, la Roma aveva impellente necessità di vincere per non staccarsi troppo dalla giostra per l’ingresso in Champions. Il rientro di Mourinho in panchina coincide con il ritorno alla vittoria dei giallorossi, a secco nelle ultime due partite prima della sosta con Sassuolo e nel derby.

L’avversario, la penultima Sampdoria, non era dei più impossibili ma ha comunque rappresentato un ostacolo, più duraturo di quanto si pensasse. La Roma ha sempre mantenuto il pallino del gioco, andando però a segno solamente dopo l’espulsione per doppio giallo di Murillo.

Le marcature sono state aperte nella ripresa (56’) da Wijnaldum, che in precedenza aveva colpito il palo. Gini, uomo partita, è stato servito – nel gol e non solo – da un illuminante e giganteggiante Matic. Splendida anche la prestazione di Dybala e El Shaarawy, autori delle altre due reti negli ultimi minuti.

In sordina Pellegrini e Abraham. Il capitano ed il centravanti inglese, tornato titolare in campionato dopo due mesi, hanno sciupato due occasioni simili, entrambi in tap-in. Risalta la gara di Llorente, debuttante titolare in campione. Lo spagnolo, al fianco di Smalling nella difesa a 4, ha mostrato attenzione e concentrazione, sfiorando anche il gol.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (F. BIANCHI)

Rui Patricio 6; Zalewski 5,5, Smalling 7, Llorente 6,5, Spinazzola 6,5; Wijnaldum 7,5, Matic 7; Dybala 7, Pellegrini 6, El Shaarawy; 7 Abraham 5. Subentrati: Belotti 5,5, Solbakken 6,5, Celik sv. Allenatore: Mourinho 7.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 6; Zalewski 6, Smalling 6,5, Llorente 6,5, Spinazzola 6; Wijnaldum 7,5, Matic 7; Dybala 6,5, Pellegrini 6, El Shaarawy 6,5; Abraham 5,5. Subentrati: Belotti 6, Solbakken 6,5, Celik sv. Allenatore: Mourinho 7.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 6; Zalewski 6, Smalling 7, Llorente 6,5, Spinazzola 5,5; Wijnaldum 7,5, Matic 7,5; Dybala 7, Pellegrini 5,5, El Shaarawy 6,5; Abraham 5,5. Subentrati: Belotti 6, Solbakken 6,5, Celik sv. Allenatore: Mourinho 7.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Rui Patricio 6; Zalewski 6, Smalling 6,5, Llorente 6,5, Spinazzola 6; Wijnaldum 7,5, Matic 7; Dybala 6,5, Pellegrini 6, El Shaarawy 6,5; Abraham 5. Subentrati: Belotti 6, Solbakken sv, Celik sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

IL MESSAGGERO (S. CARINA)

Rui Patricio 6; Zalewski 6, Smalling 7, Llorente 6,5, Spinazzola 6; Wijnaldum 7,5, Matic 7,5; Dybala 6,5, Pellegrini 6, El Shaarawy 6,5; Abraham 5,5. Subentrati: Belotti 6, Solbakken 6,5, Celik sv. Allenatore: Mourinho 7.

TUTTOSPORT (F. TRINGALI)

Rui Patricio 6; Zalewski 6, Smalling 7, Llorente 6,5, Spinazzola 6; Wijnaldum 7,5, Matic 7; Dybala 6,5, Pellegrini 5,5, El Shaarawy 7; Abraham 6. Subentrati: Belotti 6, Solbakken sv, Celik sv. Allenatore: Mourinho 7.

IL TEMPO (L. PES)

Rui Patricio 6; Zalewski 6, Smalling 6,5, Llorente 7, Spinazzola 6; Wijnaldum 7,5, Matic 7,5; Dybala 6,5, Pellegrini 5,5, El Shaarawy 6; Abraham 5. Subentrati: Belotti 6, Solbakken 6, Celik sv. Allenatore: Mourinho 7.