Roma-Sampdoria 3-0, la moviola dei quotidiani: Abraham rischia. Non convince l’espulsione di Murillo, il rigore è netto

Pagine Romaniste – Irrati ha subito il suo bel da fare. Nei primi dieci minuti, il fischietto di Roma–Sampdoria estrae ben due gialli, uno per parte. Si comincia con Abraham, punito per un intervento scomposto su Murillo, futuro protagonista della moviola. Tammy, ancora a secco, un minuto prima era stato sotto la lente d’ingrandimento del Var per un contatto duro con Rincon. Il monitor aveva ugualmente valutato un tocco di mano di Amione sul colpo di testa di Llorente: la decisione di concedere il rigore appare corretta.

Un’altra, invece, sarà contestata dai liguri a fine partita. Passano appena tre minuti e all’undicesimo il giallo entra anche nelle fila doriane: Murillo viene sanzionato per aver fermato Dybala in mezzo al campo. La scelta verrà poi contestata sia da Stankovic che da Ravaglia: l’ammonizione del centrale colombiano è reputata affrettata e non consona al livello d’intervento effettuato.

Ad inizio ripresa, infatti, arriva il secondo giallo per Murillo, che viene così espulso. Da lì in poi la Roma approfitta della superiorità numerica e trova il gol prima con Wijnaldum, poi nel finale con Dybala ed El Shaarawy. La Joya segna il decimo gol stagionale in A su rigore, procurato da Wijnaldum: Gini viene atterrato nettamente da Ravaglia in uscita.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

Corriere dello Sport (E. Pinna) – Insufficiente la direzione di Irrati, sotto gli occhi di Rocchi: l’arbitro di Pistoia dovrebbe seriamente pensare a dedicarsi solamente al Var, anche se rinunciare ad un garantito fisso intorno ai 90mila non è facile. Gestione tecnico/disciplinare assolutamente rivedibile, il doppio giallo per Murillo merita molto più d’una semplice riflessione.

Rischia grosso Abraham ad inizio partita, quando va – in maniera involontaria, ma non conta nella rilevazione del provvedimento disciplinare – con il piede sulla caviglia di Rincon: da arancione, sicuramente da giallo che non arriva. Arriva poi per un intervento scomposto su Murillo. Non bene.

Secondo giallo per Murillo netto: intervento in ritardo su Abraham senza prendere il pallone, giusta l’ammonizione. Il primo è parecchio tirato (per condire che quasi non c’è): Murillo struscia il petto di Dybala, difficile possa essere Spa. Chiaro il rigore: Ravaglia esce su Wijnaldum che gli sposta il pallone. Voto: 5.

La Gazzetta dello Sport (M. Pieretti) – La partita di Irrati è condita da alcuni errori. Il più grave all’inizio, quando non ammonisce Abraham per un brutto fallo su Rincon. Lo stesso Abraham prende il giallo poco dopo: sarebbe stato rosso. Voto: 5.