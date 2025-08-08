NewsPrimo pianoSocial Roma

Roma, saluti al St George’s Park: squadra in viaggio verso Liverpool

Ultime ore in terra inglese per la Roma, che si prepara alla seconda tappa della sua breve tournée in Inghilterra. Dopo il test con l’Aston Villa, i giallorossi sono pronti ad affrontare l’Everton in un’amichevole che chiuderà il mini-tour prima del ritorno in Italia e della fase finale di preparazione alla nuova stagione.

Come mostrato sui canali ufficiali del club, la squadra ha salutato Burton-upon-Trent con una foto di gruppo scattata al St George’s Park, accompagnata dalla didascalia: “Grazie Saint George’s Park”. Domani, alle ore 16:00, i ragazzi di Gasperini scenderanno in campo al nuovo Hill Dickinson Stadium di Liverpool per sfidare i Toffees.

Al termine del match, la Roma farà ritorno nella Capitale per completare il precampionato e mettere a punto gli ultimi dettagli in vista dell’esordio in Serie A, fissato per il 23 agosto all’Olimpico contro il Bologna. Un percorso che entra ora nella sua fase decisiva.

