Roma-Salisburgo, l’Olimpico è sold-out: superato il milione di spettatori stagionali

Un’amore che non finisce mai di stupire. Per la partita contro il Salisburgo, valida per il ritorno degli ottavi di Europa League, l’Olimpico sarà ancora tutto esaurito. Sono infatti attesi 62 mila spettatori che faranno coincidere al record del milione di tifosi in partite ufficiali. Si tratta del 17esimo sold out su 18 partite stagionali in casa: unica eccezione Roma-Genoa di Coppa Italia. Sta incidendo sui numeri straordinari di quest’anno il fattore Mourinho che, anche prima della sfida, ha chiesto a gran voce la presenza dei tifosi che “giochino” insieme alla squadra per ribaltare l’incontro.