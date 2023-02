Roma-Salisburgo, le probabili formazioni dei quotidiani: in dubbio Abraham e Dybala dal 1’

Questa sera la Roma sarà impegnata in un match importantissimo: quello contro il Salisburgo. Si tornare a giocare per l’Europa League, per continuare a sognare. I giallorossi non al top della forma, recuperano Pellegrini. Ancora diversi dubbi invece per Dybala e Abraham. Gli altri dubbi riguardano gli esterni, con Karsdorp, Zalewski, Spinazzola e lo stesso El Shaarawy. Difesa confermato e rientro di Matic dopo il turno di riposo contro il Verona.

LEGGO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham