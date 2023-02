Roma-Salisburgo, cancelli aperti dalle 18:30. Bartoli e Di Guglielmo nella Fan Zone

Una notte da vivere intensamente, per continuare a cullare il sogno in Europa League. Una partita da vincere, con la spinta di tutto lo stadio.

Roma-Salisburgo, in programma giovedì 23 febbraio alle 21, rappresenta un crocevia di questa stagione giallorossa. Partendo dall’1-0 per gli austriaci, la squadra di Mourinho cerca la rimonta per accedere agli ottavi di finale della competizione.

L’Olimpico sarà nuovamente sold out, con oltre 60mila tifosi a spingere.

In attesa del match con il Salisburgo, è possibile già assicurarvi il tagliando per un altro, storico, appuntamento europeo. Quello del 21 marzo alle ore 21, la sfida contro il Barcellona, andata dei quarti di Women’s Champions League.

L’Olimpico ospiterà un match della nostra Squadra Femminile per la prima volta nella sua storia. Tiferemo Roma con una sola voce: gli Abbonati Serie A o Coppe hanno diritto al biglietto gratuito. Per chi non è Abbonato, i prezzi partono da 5 euro.

Ma c’è ancora un mesetto per pensarci e prepararsi. Ecco di seguito le info utili per i tifosi che giovedì andranno allo stadio per Roma-Salisburgo, ritorno del playoff di Europa League.

Gli orari

I cancelli dell’Olimpico apriranno alle ore 18:30. Il consiglio è sempre quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio (ore 21), partendo da casa con congruo anticipo. A maggior ragione in un giorno feriale, in un momento in cui per le strade della Capitale coincideranno diverse esigenze. Chi uscirà dal lavoro, chi magari ci andrà per un turno serale, chi tornerà verso casa e, appunto, chi si dirigerà per lo stadio.

Su viale delle Olimpiadi sarà allestito un punto di assistenza per qualsiasi necessità o informazione di cui abbiate bisogno. Dalle 17:15 fino all’inizio del match sarà a vostra disposizione anche il Contact Center AS Roma (06.89386000).

Sempre alle 18:15 aprirà l’AS Roma Store su viale delle Olimpiadi, dove potrete acquistare diversi prodotti esclusivi. Come gli ultimi arrivi nella linea caps ’47 Brand e la maglia home da donna!

Inoltre, sarà possibile seguire attività di diverso genere. Dalle Photo Opportunities al Toyota Training Kit, fino ai giochi di intrattenimento per grandi e piccoli.

