Roma-Salisburgo 2-0, le pagelle dei quotidiani: Spinazzola travolgente, ode Dybala. Belotti Gallo d’Europa, Matic muro

Pagine Romaniste – Special Roma. Con la più bella versione vista sin qui, la missione è compiuta. Il Salisburgo arresta la corsa in Europa League, dove continuerà invece la formazione di Mourinho. Splendente, la Roma vince 2-0 contro gli austriaci e ribalta la sconfitta immeritata (1-0) dell’andata.

Una vittoria glorificata da Belotti e Dybala, ex coppia di Palermo ed ora del giallorosso in Europa. Gioie arrivate grazie a due perle di Spinazzola, imprendibile come ai vecchi tempi sulla fascia sinistra. Eccellente lavoro a centrocampo, Pellegrini spinge. Ibanez cade e si rialza: per l’andata – 9 marzo, all’Olimpico – sarà squalificato.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. PUGLIESE)

Rui Patricio 6;Mancini 6, Smalling 6,5, Ibanez 5,5; Zalewski 6,5, Cristante 6,5, Matic 6,5, Spinazzola 7,5; Pellegrini 6,5, Dybala 7,5; Belotti 7. Subentrati: Karsdorp sv, Wijnaldum sv, Abraham sv. Allenatore: Mourinho 7.

