Roma-Salisburgo 2-0, la moviola dei quotidiani: Vincic concede. Regolare il gol di Belotti, non c’è rigore su Dybala

Pagine Romaniste – Di dubbi ed errori decisivi neppure l’ombra. La vittoria della Roma (2-0) contro il Salisburgo scorre – dal punto di vista arbitrale – senza intoppi. Merito della fluida direzione di Vincic, permissivo da entrambe le parti.

Intransigente quando c’è da tirare fuori il cartellino: giallo per Ibanez, Pellegrini Spinazzola e Zalewski. Corrette le decisioni. Il brasiliano salterà l’andata degli ottavi dacché diffidato. Regolare il gol di Belotti: il Gallo non tocca con la mano il cross di Spina. Non c’è rigore sul contatto tra Dybala e Gourna-Douath.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

Corriere dello Sport (E. Pinna) – Non benissimo Vincic, ma questi sono gli arbitri che piacciono alla UEFA: gestori di spettacolo. Non commette errori decisivi, questo gli va riconosciuto.

Sul gol di Belotti il dubbio che il pallone abbia toccato il braccio destro può nascere. Non ci sono però immagini che lo chiariscono al cento per cento; quelle del retroporta, le uniche plausibili, dimostrano che il pallone non cambia mai il suo giro.

Dybala finisce a terra dopo un contatto con Gourna-Douath, nella caccia del pallone, però, è lui che finisce per agganciare la gamba destra dell’avversario, giusto non dare rigore. Manca uno giallo per il portiere Kohn: perde moltissimo tempo. Voto:5,5.

La Gazzetta dello Sport (L. Taidelli) – Ibanez (diffidato) subito ammonito per un fallo al limite dell’area su Adamu. Giallo anche a Pellegrini per proteste. Al 15′ Dybala reclama un rigore, ma è lui che allarga la gamba e aggancia Bernardo. Proteste austriache sul gol di Belotti, che però non tocca la palla con la mano. Giusta pure l’ammonizione a Spinazzola. Vincic legge bene i pochi episodi dubbi, non abbocca alla caduta di Dybala. I cartellini ci stanno. Voto: 6,5.