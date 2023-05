Paulo Dybala siederà in tribuna per la sfida tra la Roma e la Salernitana dello Stadio Olimpico, valida per il 36esimo turno di Serie A. La Joya, che era tra i convocati per la sfida, non andrà neanche in panchina, questa la decisione di José Mourinho. Il motivo è che Dybala non ha ancora recuperato al 100% dal trauma contusivo alla caviglia subito contro l’Atalanta. Gestione e prudenza in vista di Budapest.