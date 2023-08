Roma-Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla: spazio ai nuovi innesti Aouar e Kristensen

Pagine Romaniste (F. Palmeri) – Si riparte, è arrivato il momento di lasciarsi la vecchia stagione alla spalle ed iniziare a fare sul serio. Per la prima di campionato 2023/24, la Roma di José Mourinho ospita in casa la Salernitana di Paulo Sousa. Si ricomincia proprio come lo scorso anno, con una sfida tutta portoghese, ma questa volta con l’Olimpico sold out. Dopo il record dello scorso anno, i giallorossi si sono già guadagnati il primo “tutto esaurito” di questa stagione. Sintomo di quanto la voglia di Roma si alle stelle nella capitale.

Mourinho dovrà fare i conti con le assenze di Dybala e Pellegrini, ma soprattutto con la mancanza del centroavanti. Già perché, le grandi differenze rispetto alla passata stagione sono tutte a centrocampo e nel reparto difensivo. La Roma dovrà affrontare la prima giornata di campionato senza una punta, ad eccezione ovviamente di Belotti. Non sarà presente in panchina neanche lo Special One. Il tecnico portoghese tornerà in campo soltanto alla terza giornata contro il Milan, a causa della vicenda Chiffi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-SALERNITANA

Il nodo da sciogliere è quello che riguarda l’attacco, ma al momento la situazione non sempre risolvibile. Da questo calciomercato, Pinto non è ancora riuscito a portare nella capitale alcun giocatore che potesse sostituire Abraham. Le trattative per Marcos Leonardo e Zapata sono in stallo e la preoccupazione cresce.

Le novità della formazione dello Special One sono in particolare quelle relative al reparto difensivo e il centrocampo. Dopo l’addio di Ibanez, Llorente si guadagna al momento il posto da titolare, preferito al neo arrivato N’Dicka, accanto alla coppia Smalling-Mancini. A centrocampo spazio invece ai nuovi innesti: Aouar e Kristensen. I due hanno dimostrato durante la preparazione e le amichevoli dispute, di essere pronti all’esordio. Cristante dopo l’addio di Matic, prenderà il controllo davanti alla difesa. Il reparto offensivo, ancora incompleto, sarà quasi sicuramente composto da El Shaarawy e Belotti. La coppia è già stata protagonista degli incontri estivi disputati in Portogallo dalla Roma. Per quanto riguarda Paredes e Sanches, l’argentino partirà dalla panchina, come dichiarato da Mourinho in conferenza stampa. Ci sarà la possibilità di vederlo per alcuni minuti sul terreno di gioco, poiché con la sua intelligenza tattica potrà essere d’aiuto durante la gara, nonostante non sia ancora pronto al 100%. I due hanno raggiunto la capitale solo due giorni fa e sono leggermente indietro nella preparazione rispetto ai compagni di squadra. Sanches viene da diversi infortuni, ha ancora bisogno di molto lavoro per raggiungere la giusta preparazione fisica.

DOVE VEDERE ROMA-SALERNITANA

La prima sfida tra Roma e Salernitana, andrà in scena domenica 20 agosto alle ore 18.30 presso lo stadio Olimpico di Roma. Previsto come di consueto il pre partita in onda mezz’ora prima del fischio d’inizio. La gara sarà trasmessa in onda su DAZN, sia in diretta streaming, sia on demand. Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Alessandro Budel.

ROMA-SALERNITANA ARBITRA FELICIANI. AL VAR GUIDA

La prima gara di Serie A per Roma e Salernitana sarà gestita da Feliciani. Un solo precedenti con i giallorossi per il direttore di gara, che risale a Roma-Genoa di Coppa Italia della scorsa stagione, vinta per 1-0 con la rete di Paulo Dybala. Il fischietto sarà supportato da Guida al VAR, mentre l’AVAR sarà affidata a Meraviglia. I due guardalinee saranno Costazno e Passeri, mentre il Quarto Uomo sarà Sozza.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Ndicka, Celik, Karsdorp, Spinazzola, Paredes, Renato Sanches, Pagano, Pisilli, Solbakken.

Allenatore: Bruno Conti (Mourinho squalificato).

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Fazio, Bradaric; Sambia, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Mazzocchi; Candreva, Kastanos; Dia.

A disposizione: Costil, Fiorillo, Bronn, Maggiore, Bohinen, Legowski, Valencia, Botheim, Stewart.

Allenatore: Paulo Sousa

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Costanzo e Passeri

IV Uomo: Sozza

VAR: Guida

AVAR: Meraviglia