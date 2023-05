Roma-Salernitana, le probabili formazioni dei quotidiani: Smalling dal 1’, in attacco chance per Belotti. Dybala in dubbio

Pagine Romaniste – La Roma torna in Serie A dopo il pareggio contro il Bayer Leverkusen e la conquista della finale a Budapest. Mourinho dovrà tenere conto dell’importante impegno in programma il 31 marzo e andare a centellinare i giocatori appena rientrati non completamente al top della forma. In porta chance per Svilar, come sulla fascia per Missori. Centrocampo riposo per Matic e Cristante, ci sarà Tahirovic. In attacco torna Belotti dal 1’, possibilità anche per Solbakken.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Cristante, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, Wijnaldum; Belotti

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Cristante, Ibanez; Missori, Tahirovic, Camara, Zalewski; Solbakken, Wijnaldum; Belotti

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2)

Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic, Wijnaldum, Zalewski; Dybala, Belotti

LEGGO (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, Wijnaldum; Belotti