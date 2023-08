Termina con un pareggio la prima giornata di Serie A per la Toma. A trascinare i giallorossi, un ritrovato Andrea Belotti che sigla la rete del’1-0 e quella del pari nei minuti finali. Non bene la difesa che, con due errori, ha concesso le due segnature di Antonio Candreva. Tra i nuovi innesti, positiva la prestazione di Aouar, meno quella di Kristensen. Fanno il loro esordio anche Paredes e Sanches, entrambi in campo per 20’. Nonostante la loro forma fisica non sia delle migliori, l’argentino ha anche fornito l’assist che ha permesso al gallo di pareggiare il match. Tra i più sottotono c’è Spinazzola. Queste le pagelle dei quotidiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 5,5; Mancini 5, Smalling 5,5, Llorente 6; Kristensen 5, Bove 5,5, Cristante 6, Aouar 6,5, Spinazzola 6; El Shaarawy 6,5, Belotti 7,5. Subentrati: Paredes 6,5; Karsdorp 6; Renato Sanches 6,5; Zalewski 6,5; Pagano sv. Allenatore: Mourinho 6.

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 5,5; Mancini 6, Smalling 5, Llorente 6; Kristensen 5,5, Bove 6,5, Cristante 5, Aouar 6,5, Spinazzola 5; El Shaarawy 6, Belotti 8 Subentrati: Paredes 6; Karsdorp 6,5; Renato Sanches 6; Zalewski 6,5; Pagano sv. Allenatore: Mourinho 5,5.

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6; Mancini 5, Smalling 5, Llorente 6; Kristensen 5, Bove 5,5, Cristante 7, Aouar 6, Spinazzola 5; El Shaarawy 6, Belotti 7,5. Subentrati: Paredes 6; Karsdorp 6; Renato Sanches 6; Zalewski 6; Pagano sv. Allenatore: Mourinho 6.

IL TEMPO

Rui Patricio 6; Mancini 5,5, Smalling 5, Llorente 6; Kristensen 5, Bove 5,5, Cristante 6, Aouar 6,5, Spinazzola 5; El Shaarawy 6, Belotti 7,5. Subentrati: Paredes 6; Karsdorp 6; Renato Sanches 6; Zalewski 6,5; Pagano sv. Allenatore: Mourinho 6.