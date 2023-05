Ultimo bagno di Roma prima della finale di Europa League contro il Siviglia. Nell’Olimpico, gremito, la Roma prende l’abbraccio e la carica dei tifosi. In Curva Sud è stato esposto uno striscione per spronare ancor di più la squadra di Mourinho: “18-5-2023 (giorno della partita in Germania contro il Bayer, ndr) grinta, cuore e sudore sulla maglia. Adesso uniti per l’ultima battaglia“, questo il messaggio dei tifosi romanisti.