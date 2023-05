Roma-Salernitana, iniziativa della società giallorossa per celebrare i tifosi – FOTO

Per la sfida casalinga contro la Salernitana, in programma lunedì alle 18:30, la società giallorossa celebrerà i propri tifosi con l’iniziativa “Io sono la Roma”. Come si legge dal sito ufficiale del club: “Il Club ha infatti scelto la gara di lunedì per celebrare l’amore per i colori giallorossi e ricambiare l’incessante e spettacolare supporto dei propri tifosi attraverso una serata ricca di iniziative, premi e gadget speciali, arricchita dalla possibilità di vincere un’esperienza unica”.

In palio ci saranno: una t-shirt celebrativa, sparate in aria da Romolo, la mascotte della squadra, premi autografati ed incontro con i calciatori nel post partit. Infine, per gli abbonati più rapidi della prossima stagione un premio consegnato durante il riscaldamento da una Legend giallorossa.