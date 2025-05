La Roma non ha l’accordo con il Milan per Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, in prestito proprio dai rossoneri, è uno dei primi nomi sul taccuino di Ghisolfi, che vuole acquistare il numero 56 a titolo definitivo. Proprio nella giornata di ieri, il DS giallorosso era a Milano per trattare con il Milan. Come riporta Gianluca Di Marzio, però, non è stato trovato alcun accordo tra le parti: i rossoneri vorrebbero tenere l’ex Bologna e proprio per questo servirà uno sforzo ulteriore da parte del dirigente giallorosso.