In esclusiva ai microfoni di AllRoma, l’agente FIFA ed esperto di calcio sudamericano Sabatino Durante ha commentato i recenti sviluppi del mercato della Roma, soffermandosi sul primo acquisto Neil El Aynaoui e sulle possibili prossime mosse del club giallorosso.

Queste le sue parole:

Primo colpo di fatto per la nuova Roma di Gasperini. A Trigoria in queste ore arriverà El Aynaoui, calciatore del Lens e secondo lei questo acquisto escluderà di fatto quello di Rios?

“Questo non lo so, Rios è un giocatore importante e credo che il prezzo si sia alzato visto che è cercato da squadre importanti. Dobbiamo analizzare una cosa: le squadre brasiliane di alto livello non svendono i loro calciatori, quant’è stato pagato Tonali? E’ titolare della Nazionale così come Rios è titolare della Colombia, e non credo ci siano grosse differenze. Palmeiras e Flamengo non hanno bisogno di soldi, lo abbiamo visto con Endrick ed Estevan. Rios lo scorso anno è stato cercato dalla Fiorentina, e i viola non l’hanno preso offrendo 25 milioni quindi servirà una cifra tra i 35 e i 40 milioni, questo mi dicono all’interno del Palmeiras, un po’ come succederà per Nunez e Osimhen”.

Passiamo alla difesa, i giallorossi sono sulle tracce di Anselmino, calciatore del Chelsea. Lo conosce, che tipo di calciatore è?

“E’ un ragazzo giovanissimo che ha preso la titolarità nel Boca ed è volato in Premier. E’ un calciatore importante, non credo che i Blues lo cedano, probabilmente in prestito per concedergli maggiore esperienza. Questo è un giocatore che nel giro di un anno, massimo due sarà titolare della Nazionale Argentina, che resta la Nazionale campione del Mondo. E’ un giocatore di grande prospettiva, magari non sarà ancora pronto per il Chelsea visto che sul piano tecnico e fisico la Premier è più importante del nostro campionato. Credo che in prestito possa arrivare in una piazza importante e in una grande tifoseria come quella giallorossa”.

In attacco è in arrivo Ferguson, sarà probabilmente lui a sostituire Shomurodov. Secondo lei servirà un terzo attaccante o Dybala potrà fare il Falso Nueve?

“Io credo di si, la Roma ha più bisogno di comprare in mezzo al campo e nel reparto difensivo. Davanti credo che Gasperini, ripeto un giocatore davanti di qualità non fa mai male anche se le squadre italiane devono fare i conti col portafoglio, che è ridotto. Non è più il campionato di 20 anni fa, ovvero il migliore al mondo. Ora siamo la quarta forza in Europa. Sarebbe bene avere in più un difensore, un centrocampista e un attaccante in più di qualità. Credo che la Roma opterà per un altro centrocampista così come di un centrale lasciando invariato il reparto avanzato, visto anche come gioca Gasperini”.