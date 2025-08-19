Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Gasperini sta ragionando sulla formazione da schierare sabato sera, nel suo esordio romanista in un Olimpico sold-out. In difesa giocheranno N’dicka, Mancini e Ghilardi. In mezzo al campo i dubbi: El Aynaoui giocherà nella mediana oppure da trequartista a sinistra? In questa seconda ipotesi, in mezzo al campo giocherebbero Koné e Cristante. Sulla fascia sinistra Angelino, sulla destra ballottaggio Rensch-Wesley. Sulla trequarti di destra ci sarà probabilmente Soulé con Dovbyk favorito su Ferguson nel ruolo di centravanti.