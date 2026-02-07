Alla vigilia del match contro il Lecce, Runjaic, tecnico dell’Udinese, ha speso alcune parole riguardo Zaniolo e la sua prestazione contro la Roma. Il tecnico ha parlato dell’occasione mancata e ha svelato alcuni retroscena post match.

Ecco le sue parole:

“La gara con la Roma appartiene al passato, è una partita che emotivamente lo coinvolgeva, nell’ultima azione forse poteva calciare, ma nel post è più facile valutare certe situazioni. Abbiamo parlato e ha parlato anche davanti alla squadra, sa che poteva avere un altro comportamento, è un giocatore importante per noi e lo sarà anche in futuro, lavoriamo affinché possa dare il suo contributo, l’obiettivo è che non abbia ricadute e che possa fare belle prestazioni in campo. Se è in forma Zaniolo è una buona alternativa anche per la nazionale italiana, non esagero. Sta imparando molto a livello tecnico e tattico e noi stiamo imparando da lui, sono anche contento che abbia reagito così dopo la Roma e per la reazione avuta in settimana, speriamo che domani, quando scenderà in campo, possa fornire una bella prestazione”.

Il tecnico dei friulani ha lasciato dunque intendere che , la Roma, per Nicolò non sarà mai una squadra come le altre, nonostante un rapporto ormai inclinato.