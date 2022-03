Roma, Rui Patricio il muro giallorosso

Corriere dello Sport (G. d’Ubaldo) – Rui Patricio ha chiuso la porta. Terza partita consecutiva senza prendere gol, è arrivato al quindicesimo clean sheet stagionale. Solo Handanovic ha fatto meglio di lui in Italia.

Uno dei motivi delle performance positive del portiere portoghese va ricercato nel lavoro che Mourinho ha fatto per migliorare la fase difensiva e soprattutto nella capacità dei difensori di evitare gli errori individuali che avevano penalizzato la squadra in passato.

Rui Patricio non ha preso gol per 15 volte in 38 partite, 11 in campionato e 4 volte in Conference League. Handanovic ha collezionato 17 clean sheet, di cui 12 in campionato, 3 in Champions League e due in Coppa Italia.