La Roma non si ferma neanche con le Nazionali in campo: a Trigoria rifilato un netto 8-0 al Roma City, club di Riano retrocesso la scorsa estate in Eccellenza. Assenti undici nazionali e l’infortunato Bailey, ma Gasperini ha ritrovato segnali preziosi.

Show di Paratici, attaccante classe 2008 arrivato dalla Sampdoria nell’ultimo giorno di mercato, autore di una tripletta. Doppiette per Baldanzi e Cristante, gol di Soulé. Buone notizie dai rientri di Gollini e Pellegrini, in campo anche Dybala e Baldanzi dal primo minuto. L’amichevole è servita a mantenere il ritmo partita in vista della sfida di campionato contro il Torino, domenica 14 settembre alle 12:30 all’Olimpico.

FORMAZIONE UFFICIALE

Roma: Gollini; Ghilardi, Cristante, Hermoso; El Shaarawy, Pellegrini, Baldanzi, Angelino; Soulé, Dybala; Paratici. Allenatore: Gasperini:

Roma City: Santi; Izco, Menini, Carillo, Contini; Petraglia, Traditi, Marchi, Hernandez; Milani, Riosa. Allenatore: Boccolini.

LIVE

80′ — FINISCE QUI. Fischio finale in anticipo da parte dell’arbitro, che termina la partita con 10 minuti d’anticipo. La Roma batte per 8-0 il Roma City nonostante la rosa molto limitata per via degli impegni nazionali.

77′ — GOOOL di Cristante per la doppietta. Palla ricevuta nell’area di rigore Dove Cristante stoppa con agilità il pallone e batte il portiere a rete. 8-0

66‘ — GOOOL di Cristante. Assist su punizione corta di Dybala che vede Cristante tirare una prima conclusione murata, ma insaccata in rete alla seconda conclusione. 7-0

60‘ — SOSTITUZIONI: Escono Pellegrini (fermatosi a confronto con Gasperini) e Pratici, dentro Bah e Litti.

59‘ — GOOOL di Pratici per la tripletta. Goal all’angolino con un sinistro a giro che porta Pratici alla tripletta personale in nemmeno un’ora di gioco. 6-0

47‘ — GOOOL di Baldanzi per la doppietta. Assistere la sua terra da parte di Soulè con Baldanzi che non perde l’occasione e insacca in rete. 5-0

46‘ — SOSTITUZIONI: Gasperini sostituisce Gollini tra i pali Che da il cambio a Vasquez.

40‘ — GOOOL di Soulè. È Poker per la Roma, Grande giocata verticale di pellegrini per Soulè Che con il sinistro Infila la valla in rete sotto l’incrocio dei pali. 4-0

32′ — GOOOL di Pratici per la doppietta. Dybala dalla bandierina su calcio d’angolo batte sul colpo vincente di testa Da parte di Pratici. 3-0

20′ — GOOOL di Baldanzi. Raddoppio per la Roma Su rete di Baldanzi Con un sinistro da fuori l’aria di rigore, La palla devia Il palo prima di terminare in rete. 2-0

17′ — Dybala In attacco Per la Roma su sponda di Pratici. Tentativo di sinistro dal limite da parte dell’argentino che termina in braccio al portiere.

16′ — Due distrazioni difensive da parte di Hermoso. Salvataggio da parte di Ghilardi prima e Pellegrini dopo.

11′ — GOOOL di Pratici. Roma in vantaggio con Pratici che Ruba palla a Siri nell’area di rigore e spiazza il portiere con il destro. 1-0

7′ — Punizione per Dybala, palla a lato di poco.

1′ — È cominciata l’amichevole tra Roma e Roma City nel Fulvio Bernardini di Trigoria.