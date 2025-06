Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Per qualcuno sono diventati quasi leggenda, per qualcun altro il suo vero punto di forza. Sta di fatto che il calcio gasperiniano si basa molto – se non anche moltissimo – sul lavoro dei famosi quinti, gli esterni di fascia che devono spingere, sovrapporre e an-dare. Che poi sia sul fondo per il cross o sulla trequarti per l’uno-due o per la palla alta sul palo opposto poco importa, di certo c’è che quelli sono il vero ago della bilancia del suo calcio. Una bilancia che a Trigoria, in questo momento, pende troppo dalla parte del meno e molto poco da quella del più. Per caratteristiche dei giocatori a disposizione e per trattative di mercato. Del resto, Gasperini nella sua avventura ha valorizzato tanti giocatori di fascia e due anni fa ne aveva addirittura sei in rosa. Questo perché poi spesso e volentieri li cambia a partita in corsa. Insomma, ne servono almeno quattro di livello…

A Trigoria ed in questo momento la situazione nella rosa a disposizione del nuovo allenatore giallorosso non è poi eccezionale. Di quelli che la Roma ha sotto contratto al Gasp piace davvero solo Angelino, anche se poi lo spagnolo non ha proprio le caratteristiche fisiche che lui cerca in quel ruolo (fisicità ed atletismo). Ma lo spagnolo – come sappiamo – è ad un passo dal trasferirsi all’Al-Hilal per una cifra di 23 milioni più 2 di bonus. Poi ci sono i due olandesi, che però non convincono fino in fondo.

Nel mirino Ed allora, soprattutto se poi Angelino dovesse andar via davvero, bisognerà cercare due titolari, uno a sinistra e uno a destra. A sinistra in questo momento i nomi in pole sono due: il tedesco Robin Gosens e il belga Maxime De Cuyper. Il primo il Gasp lo conosce benissimo, per averlo plasmato e lanciato (lui ed Hateboer facevano una coppia di esterni fantastici in maglia nerazzurra). In quattro anni e mezzo con Gasperini il tedesco ha segnato 29 reti e piazzato 21 assist in 157 partite, di fatto una partecipazione al gol ogni tre partite.

De Cuyper può fare tutta la fascia, ha scatto e propensione offensiva, oltre che una discreta progressione. Costa circa 15 milioni (contro gli 8-10 di Gosens) e viene da una stagione fatta di 4 gol e 7 assist. A sinistra poi si tiene d’occhio anche il profilo di Martin, spagnolo del Genoa, che potrebbe essere eventualmente un cambio.

A destra Dall’altra parte, invece, i nomi su cui si sta lavorando sono sostanzialmente due: il giovane argentino Agustin Giay del Palmeiras, 21 anni, e l’argentino Nahuel Molina dell’Atletico Madrid (che con Paredes ha parlato spesso dell’ipotesi-Roma). Il primo è una promessa e costa 13-15 milioni, il secondo una certezza ma ha un valore anche più grande, di circa 20.