Roma, ritocca agli anti-Inter

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Ieri mattina il primo allenamento in vista del derby sotto lo sguardo attento di Tiago Pinto. Fonseca dovrà rinunciare a Pedro ancora fermo per la lesione al flessore destro. Mirante sta provando a recuperare da alcuni problemi fisici che si porta dietro dal 2020. In porta ci sarà ancora Pau Lopez dopo le buone prove delle partite precedenti. Davanti a lui il terzetto Mancini-Smalling-Ibanez con Kumbulla pronto ad entrare in caso di necessità.

A sinistra Spinazzola che si è allenato bene ieri e punta a giocare il derby da protagonista, così come Karsdorp. Contro l’Inter Fonseca si è portato fino alla fine il ballottaggio Villar-Cristante. Per venerdì, però, sembrano non esserci dubbi: dentro lo spagnolo insieme a Veretout. Nessun problema davanti con Mkhitaryan, Pellegrini e Dzeko.