Il gruppo c’è come hanno sempre dichiarato tutti e si vede. I giallorossi si preparano ad affrontare l’Inter. Il big match ha una valenza importante per entrambe le squadre, potrebbe essere l’ultimo treno per la zona Champions. Secondo quanto riporta Sky Sport, Mourinho e i suoi passeranno la notte della vigilia a Trigoria. Questo è l’ennesimo gesto di forte coesione all’interno della squadra.