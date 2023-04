Dopo la vittoria della Roma contro la Sampdoria per 3-0, domani ai giallorossi verrà concesso un giorno di riposo. I ragazzi di Mourinho torneranno in campo al Fulvio Bernardini martedì alle ore 15.00. Il prossimo impegno per la Roma è in programma sabato 8 aprile in trasferta contro il Torino.