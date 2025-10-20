Dopo la sconfitta contro l’Inter e il giorno di riposo concesso da Gian Piero Gasperini, la Roma è tornata al lavoro per preparare il prossimo impegno europeo. Come riportato dal club sui propri canali ufficiali, i giallorossi si sono ritrovati questa mattina al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per dare il via alla settimana che porterà alla sfida contro il Viktoria Plzen.

Giovedì 23 settembre, all’Olimpico, la squadra capitolina affronterà i cechi nella terza giornata della fase a gironi di Europa League, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Buone notizie per Gasperini: Bailey ha lavorato regolarmente in gruppo dopo l’esordio in maglia giallorossa contro l’Inter e punta a un posto tra i convocati anche per la gara europea.