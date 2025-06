La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Dan e Ryan Friedkin si sono affidati a una lettera per comunicare alcuni temi della Roma di oggi. Ad iniziare dalla riappropriazione del vecchio stemma, che si rivedrà sulle maglie l’anno del centenario. Gli stessi proprietari hanno poi ribadito come il compleanno della Roma sia il 22 luglio e non il 7 giugno.

Rilancio, quindi, sul progetto stadio: “Il nostro impegno non è mai stato così forte, verso un futuro che un nuovo stadio. Un nuovo Colosseo maestoso, che promettiamo di realizzare”. Poi i passaggi sugli uomini chiave della Roma. Ad iniziare da Ranieri: “Gli siamo grati per quanto fatto”. Quindi il nuovo allenatore, Gasperini: “Un tecnico di grande esperienza, personalità e visione. Crediamo sia il mister giusto per guidarci verso un futuro entusiasmante e vincente”.