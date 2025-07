Oggi potrebbe essere la giornata di Rios in giallorosso. Riepiloghiamo la trattativa: la distanza tra Roma e Palmeiras si è ridotta e Massara ha presentato un’offerta da 30 milioni di euro. Bonus compresi. Il Palmeiras li vorrebbe in un’unica soluzione. In giornata è attesa la risposta.

LIVE:

11:00 – Sulla vicenda Rios, che ha giocato nella notte la partita di campionato contro il Mirassol, si è espresso anche il tecnico del Palmeiras, Abel Ferreira. Queste le sue parole: “Tanti club europei vogliono Rios”.

10:00 – Come riporta Alfredo Pedullà, entro le 16 di oggi è attesa la risposta del club brasiliano. La Roma aspetta fiduciosa. Sempre secondo lo stesso, non è stata prenotata alcuna visita medica al Campus: serve prima definire il tutto.

7:00 – Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma ha prenotato delle visite mediche in settimana al Campus Biomedico.