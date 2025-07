In giornata la trattativa per Rios potrebbe arrivare a un punto. La situazione è ormai la stessa da diverso tempo ma la Roma ha fatto dei passi in avanti, arrivando a mettere sul piatto i famosi 30 milioni. Raggiungibili magari attraverso bonus. Il Palmeiras ha chiesto proprio quella cifra e le parti sono vicine. Come riporta Alfredo Pedullà, entro le 16 italiane di quest’oggi è atteso il via libera da parte del club brasiliano. La Roma aspetta speranzosa.