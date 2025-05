Nell’ultima giornata di campionato, la Roma si è vista sfumare davanti agli occhi la qualificazione alla Champions League. Partita che, per un soffio grazie alla vittoria nell’ultima giornata, fino ad un quarto d’ora dalla fine, avrebbe portato i giallorossi in quarta posizione, grazie al pareggio tra Juventus e Venezia. Poi, un intervento di Nicolussi Caviglia su Conceicao, che ha portato al rigore segnato poi da Locatelli, decisivo per il sorpasso bianconero.

Sul contatto, è intervenuto pendendo posizione anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ospite a Pressing. Il giornalista ha mostrato forti dubbi sulla dinamica che ha portato al fallo.

Ecco le sue parole:

“La palla era andata, mi è sembrato il rigore di Nicolussi. Tanto il Venezia era già retrocesso, che lo sgambetta a fare? Insinuo cose strane? Il calcio è fatto di queste cose, non voglio essere attaccato di nessun reato di diffamazione. Il fallo mi sembra molto perplesso. È stato il migliore della stagione del Venezia? E cosa c’entra?”.