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Roma, rifinitura verso il Lecce: Soulè e Konè ancora a parte, i convocati usciranno domani

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 21/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, rifinitura verso il Lecce: Soulè e Konè ancora a parte, i convocati usciranno domani

Pomeriggio di lavoro a Trigoria per la Roma, impegnata nella rifinitura alla vigilia della sfida contro il Lecce, in programma domani alle ore 18. La squadra ha svolto l’ultima seduta prima del match, con l’obiettivo di preparare al meglio un appuntamento importante in campionato.

Non arrivano però segnali incoraggianti per Gasperini sul fronte degli infortunati. Oltre a Konè, anche Matias Soulè ha continuato a svolgere lavoro differenziato, restando quindi in dubbio per la gara. Una situazione che limita le opzioni a disposizione dell’allenatore, soprattutto in fase offensiva. Proseguono inoltre i rispettivi percorsi di recupero i lungodegenti Dovbyk e Dybala, che anche oggi si sono allenati a parte. La loro assenza rappresenta un’ulteriore difficoltà per la Roma, chiamata comunque a farsi trovare pronta per la sfida contro il Lecce.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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