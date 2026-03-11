Roma, rifinitura verso Bologna: Soulé ancora a parte, prosegue il recupero di Dybala. Presente anche Ranieri – VIDEO

La Roma continua a preparare uno dei momenti più delicati della stagione. Alla vigilia della sfida europea contro il Bologna, a Trigoria i giallorossi hanno svolto la consueta rifinitura prima della partenza, con lo staff tecnico che monitora con attenzione le condizioni di alcuni giocatori non al meglio.

Durante la seduta odierna, la squadra guidata da Gian Piero Gasperini ha lavorato quasi al completo in vista dell’andata degli ottavi di finale di Europa League. L’unica assenza dal lavoro con il gruppo è stata quella di Matías Soulé: l’attaccante argentino, alle prese con un problema di pubalgia, ha svolto ancora una seduta differenziata e resta in dubbio per la gara di domani.

Prosegue invece il percorso di recupero per gli infortunati di lungo corso. Sia Artem Dovbyk sia Paulo Dybala stanno continuando il programma di riabilitazione con l’obiettivo di rientrare gradualmente nelle prossime settimane, mentre lo staff medico giallorosso continua a monitorare l’evoluzione delle loro condizioni.