La Roma è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura in vista del match di Europa League. Tutta la squadra presente, tranne gli infortunati Hermoso e Saelemaekers. A disposizione Dybala e Dovbyk. Assente durante l’allenamento N’Dicka per indisposizione. Il difensore dovrebbe però partire lo stesso con la squadra. Alle ore 19 prevista la conferenza stampa di Juric.

Foto: [Paul Kane] Via [Getty Images]