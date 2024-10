La Roma reduce dal ko contro l’Inter, si prepara al ritorno in Europa League contro Dinamo Kiev. I giallorossi sono scesi in campo presso il centro sportivo Fulvio Bernardini per la rifinitura del match. Dopo il lavoro personalizzato, Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo. nici assenti El Shaarawy e Saelemakers.

Foto: [Enrico Locci] Via [Getty Images]