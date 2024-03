La Roma si prepara alla sfida europea contro il Brighton. Il match è in programma domani alle 18.45 allo stadio Olimpico. I giallorossi hanno svolto la rifinitura a Trigoria: Karsdorp torna in gruppo dopo un problema al ginocchio, mentre N’Dicka che ha svolto l’allenamento con una maschera dopo il duro colpo al naso preso nell’ultima sfida in Serie A contro il Monza.