Oggi è la vigilia della gara di andata di Europa League contro il Milan. I giallorossi sono scesi in campo a Trigoria per la rifinitura, subito dopo partiranno alla volta di Milano. Alle 19.15 è in programma da San Siro la conferenza stampa di Daniele De Rossi e Paulo Dybala. Buona notizia per l’allenatore giallorosso, dopo il brutto infortunio rimediato in Nazionale, Azmoun è tornato ad allenarsi in gruppo svolgendo un lavoro differenziato.