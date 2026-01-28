Giornata di lavoro e concentrazione per la Roma, che entra nel vivo della preparazione in vista di un appuntamento europeo delicato ma alla portata. Alla vigilia della sfida di Europa League, i giallorossi hanno rifinito gli ultimi dettagli direttamente sul campo che ospiterà il match.

La squadra di Gian Piero Gasperini è scesa in campo nel pomeriggio allo Stadio Olimpico Spyros Louīs di Atene per la rifinitura pre-gara contro il Panathinaikos, incontro in programma giovedì alle 21:00. La Roma si gioca il pass diretto agli ottavi: un pareggio potrebbe bastare in base agli altri risultati, mentre una vittoria garantirebbe la qualificazione matematica.

Durante l’allenamento, svolto in parte a porte aperte alla stampa, si è registrata l’assenza di Evan Ferguson, fermato da un nuovo fastidio alla caviglia sinistra e rimasto a Roma. Buone notizie invece per Angeliño, tornato regolarmente a disposizione. Il lavoro sul campo ha previsto riscaldamento, attivazione muscolare ed esercitazioni tattiche, il tutto sotto lo sguardo del direttore sportivo Massara. Al termine della seduta spazio alla conferenza stampa di Gasperini e di Kostas Tsimikas, per il quale la sfida avrà anche il sapore del derby. Domani mattina è previsto un ultimo allenamento al Grigoris Lamprakis Kallithea Municipal Stadium.