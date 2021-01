Roma, riecco Pedro. Ora è l’unico in dubbio

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – Ultimo giorno di allenamento, la Roma prepara i dettagli per la gara di domani sera contro la Lazio. Questa mattina Fonseca dirigerà la seduta di rifinitura per definire le mosse tattiche e cercare di vincere il suo primo derby della Capitale. La buona notizia per il tecnico, visti i tanti impegni ravvicinati, è arrivata ieri dal ritorno in gruppo di Pedro, fermo dallo scorso 31 dicembre. Nelle prossime ore Fonseca deciderà se portarlo in panchina o lasciarlo a riposo visti i 13 giorni di inattività e i soli due allenamenti nelle gambe. La formazione giallorossa, salvo sorprese, dovrebbe essere la stessa vista in campo contro l’Inter. Debuttanti al derby saranno Mkhitaryan, Villar, Ibanez e Karsdorp.