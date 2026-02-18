LA GAZZETTA DELLO SPORT (Andrea Pugliese) – Sotto sotto la grande speranza era quella di poterlo avere a disposizione già a Napoli. E invece alla fine si è deciso di non rischiare nulla e di aspettare ancora una settimana. Domenica prossima, però, Manu Koné tornerà regolarmente al suo posto, quello lasciato quasi un mese fa, il 25 gennaio, quando dopo meno di un’ora della sfida con il Milan si è dovuto arrendere ad una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba destra. Di fatto il primo infortunio da quando è sbarcato a Roma, nell’estate del 2024. Uno stop che l’ha tenuto fuori “solo” per tre partite di campionato, a cui aggiungere quella di Europa League in casa del Panathinaikos.

Ma senza di lui, in campionato i giallorossi hanno incassato in tutto 4 punti in tre partite, perdendo prima a Udine, battendo poi il Cagliari in casa e pareggiando infine domenica scorsa al Maradona. Insomma, una media-punti di 1,33 a gara e una proiezione finale (50 punti) di una squadra da metà classifica o giù di lì. Con Koné, invece, i punti erano stati 43 in 22 uscite, con una media di 1,95 a incontro e una proiezione (74) da Champions League.

Al di là dei numeri, però, resta la sostanza. L’assenza del francese, infatti, ha privato Gasperini dell’unico giocatore del centrocampo romanista veramente in grado di fare entrambi le fasi. E’ un centrocampista da box to box, capace di fare la differenza anche in transizione, soprattutto nella fase di riaggressione della palla, quando la Roma va a caccia dei ribaltamenti improvvisi.

Il suo recupero era atteso per la sfida del primo marzo, quella chiave contro la Juventus per la corsa alla prossima Champions League. E invece Koné ha bruciato le tappe e accorciato i tempi, tornando molto prima del previsto. Gasp gli farà fare il rodaggio proprio contro la Cremonese, domenica prossima, per fargli riprendere confidenza con il ritmo partita e poi averlo al meglio proprio contro i bianconeri. Ma anche perché con Manu si alza il ritmo delle giocate, si ha più intensità e maggiore possibilità di ribaltare l’azione. E anche in una partita in cui gli spazi saranno pochi come inevitabilmente quella contro la formazione di Nicola, avere uno che sta lì come un stantuffo, recupera e martella è qualcosa di decisivo.

Koné ridarà alla Roma quell’energia e quella corsa che è mancata, ma anche un equilibrio che in queste tre partite si è smarrito. Lui e Cristante sono le coppia meglio assortita tra quella a disposizione di Gian Piero Gasperini. Che, infatti, non li ha mai “slegati”, tenendoli sempre pronti nelle occasioni migliori. E siccome le prossime saranno tutte partite decisive, il tecnico di Grugliasco benedice il suo ritorno.