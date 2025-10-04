Roma, ricordo speciale a Firenze: la doppietta di Gerson e il commento di Wesley

A pochi giorni dalla sfida contro la Fiorentina, la Roma ha scelto di fare un tuffo nel passato ricordando un momento particolare della sua storia recente. Sul profilo Instagram ufficiale del club giallorosso è stato infatti pubblicato il video del 4-2 conquistato al Franchi nel 2017, quando protagonista assoluto fu Gerson con una doppietta da ex.

Il post non è passato inosservato neppure tra i calciatori. Tra i commenti è spuntato quello di Wesley, attuale terzino della Roma e compagno di squadra di Gerson ai tempi del Flamengo: il giovane brasiliano ha scritto “Paizão g”, traducibile come “papà g”, un termine che sui social viene ormai usato in senso di ammirazione e rispetto.

Un siparietto social che lega presente e passato, con Wesley oggi in giallorosso e Gerson che ha intrapreso un nuovo percorso allo Zenit. Domenica alle 15 la Roma tornerà dunque a Firenze, nello stadio dove otto anni fa visse una delle sue vittorie più memorabili.

https://www.instagram.com/share/BAJPBxfNkR