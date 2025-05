La Roma ha da poco ufficializzato l’arrivo del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, un maestro del calcio offensivo. Il tecnico ex Atalanta ha firmato un contratto con i giallorossi che lo legherà alla capitale fino a giugno 2028. Ma non si tratta di un semplice accordo pluriennale. All’interno del contratto sono previsti bonus speciali tra cui la qualificazione in Champions e la vittoria Scudetto.

Stando a quanto riporta Fabrizio Romano su X, n caso di qualificazione alla prossima Champions League, infatti, Gasperini riceverà un importante incentivo economico, un chiaro segnale dell’obiettivo minimo fissato dalla società. Tuttavia, sono previsti anche ulteriori bonus, ancora più preziosi, nel caso in cui la Roma dovesse riuscire a conquistare lo Scudetto.

Un traguardo che manca dal 2001, ma che oggi non appare più un sogno proibito. Con Gasperini in panchina, la Roma si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. L’era Gasp è ufficialmente iniziata!

🟡🔴 Gian Piero Gasperini’s contract at AS Roma includes special bonuses in case of UCL qualification and Serie A title win.

The contract will be valid until June 2028. pic.twitter.com/nMtStYLElg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2025