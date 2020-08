Roma, ricca offerta per Ausilio. L’Inter punta Petrachi

Il nome più gettonato a diventare prossimo direttore sportivo della Roma è quello di Piero Ausilio. Come riportato da Tuttosport l’attuale dirigente dell’Inter ha ricevuto una ricca offerta da parte del club giallorosso che, quindi, vuole andare a dama al più presto. Ausilio è stato messo in ombra dall’arrivo di Marotta, ma è comunque legato da un rapporto di grande stima con Zhang che gli ha allungato anche il contratto fino al 2022 nonostante il feeling sottozero tra il direttore e Conte. L’Inter, ora, guarda in casa “Roma” e punta Petrachi anche per far contento l’attuale mister nerazzurro.