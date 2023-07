Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Tiago Pinto si muove per il centrocampo. Se dovesse tramontare la pista Frattesi, la Roma a quel punto penserebbe seriamente a Renato Sanches del Psg. È un giocatore che piace tanto sia a Tiago Pinto che a Mourinho (che farebbe volentieri un tentativo per arrivare a Kamada) ma che lascia ancora qualche dubbio dal punto di vista fisico: nelle ultime tre stagioni si è sempre fermato a più riprese per problemi muscolari, la Roma sta valutando l’opportunità anche in base a quella che potrebbe essere eventualmente la richiesta del Psg.

Per i giallorossi sarebbe ottima una trattativa in stile Wijnaldum, con un prestito con diritto di riscatto. Valutazioni in corso su di lui, ma anche su Sabitzer, vecchio pallino dei giallorossi tornato al Bayern dopo il prestito al Manchester United. Llorente e Kristensen sono in attesa di sbarcare nella capitale. La Roma e il Leeds stanno definendo l’operazione per il loro sbarco con un prestito con diritto di riscatto (probabilmente obbligo per il difensore centrale), Mou li vuole per il ritiro del 10 luglio. Di certo ora la Roma potrà concentrarsi maggiormente sulle entrate, dopo gli acquisti di Aouar e N’Dicka e le cessioni dei giovani e degli esuberi.