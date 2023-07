Grazie alla mezza giornata di riposo concessa da José Mourinho ai suoi calciatori, dopo l’allenamento della mattinata, alcuni dei giallorossi si sono concessi un giro in barca per rilassarsi. Dybala, Llorente, Rui Patricio, Svilar, Matic, Ibanez e Smalling, hanno deciso di approfittare delle acque portoghesi e concedersi un pomeriggio di svago, come immortalato anche dalla storia del centrocampista serbo su Instagram.