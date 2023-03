Roma-Real Sociedad, tutte le informazioni per i tifosi. Cancelli aperti alle 16:15

Gli orari

I cancelli dell’Olimpico apriranno alle ore 16:15. Il consiglio è sempre quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio (ore 18:45), partendo da casa con congruo anticipo.

In particolar modo in giorno feriale, in un momento in cui per le strade della Capitale coincideranno diverse esigenze.

Su viale delle Olimpiadi sarà allestito un punto di assistenza per qualsiasi necessità o informazione di cui abbiate bisogno.

Dalle 9 di mattina fino all’inizio del match sarà a vostra disposizione anche il Contact Center AS Roma (06.89386000).

