La passione è il motore del calcio. I romanisti sono la prova di questo amore sconfinato per la propria squadra, anzi anche qualcosa di più. Dopo l’ennesimo tutto esaurito contro la Juventus, la Roma va verso un nuovo sold out per la gara di andata degli ottavi Europa League contro la Real Sociedad. Per la gara di giovedì sono 1500 i biglietti ancora disponibili. Il ritorno si giocherà all’Estadio Municipal de Anoeta il 16 marzo alle 21