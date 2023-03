Sfortunato esordio per Diego Llorente. Il difensore spagnolo, autore di una ottima prova nel primo tempo, è uscito anzitempo dalla sfida contro la Real Sociedad per un problema fisico all’adduttore. Mourinho e lo staff medico hanno preferito percorrere la via della cautela, optando dunque per la sostituzione. Al suo posto è entrato nella seconda frazione Marash Kumbulla. Da monitorare le condizioni del difensore per le prossime gare.