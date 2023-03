Roma, Real Sociedad ko ma Mourinho frena: “Non è finita qui”

La Repubblica (M. Juric) – Guai a parlare di formalità. Il 2-0 della Roma nell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad è “un buon risultato, ma solo se non prenderemo 3 gol al ritorno”. È un Mourinho lapalissiano che non vuole abbassare l’attenzione in vista del prossimo giovedì: “Non dirò mai che è un ottimo risultato. Lo vedremo tra una settimana”.

Due gol importanti, arrivati da due situazioni di gioco studiate a tavolino. “Il gol di El Shaarawy l’ho visto ieri”. Mourinho scherza sull’azione del vantaggio giallorosso, nata da una galoppata di 80 metri del Faraone: “Abbiamo giocato con due esterni freschi, che stanno bene. E Stephan è un giocatore che fa gol. Ha gamba e il pieno di benzina. A volte rimane in panchina perché ho bisogno di soluzioni offensive”.