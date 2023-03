Roma-Real Sociedad 2-0, le pagelle dei quotidiani: Matic piovra, El Shaarawy flash. Kumbulla risale, Abraham versatile. Cristante costante

Pagine Romaniste – Non è finita, ma una parte della qualificazione ai quarti di finale di Europa League la Roma se l’è presa. Con una prestazione oculata, speculativa e cinica. Mai in vera sofferenza, l’identificazione del calcio di Mourinho ha superato 2-0 la Real Sociedad, ordinata ma innocua. El Shaarawy in apertura (13’) e Kumbulla alla fine (83’) la prossima settimana faranno giungere la Roma con più calma nell’infuocato San Sebastian.

La prestazione è stata corale. Tutti hanno eseguito alla perfezione le indicazioni di Mou, senza sbavature. Spiccano le prestazioni di Matic, Mancini e Smalling. Il serbo, insieme a Cristante, è un muro a centrocampo. I due difensori, affiancati prima dall’esordiente Llorente – ex di turno – e poi Kumbulla annullato il già spento attacco basco. Rui Patricio ha poco da fare, ma è sempre nel vivo. Abraham non segna, concedendo la gioia ad ElSha con una giocata ed un assist di quelli da vedere e rivedere.

Dybala entra in tutti e due i gol: prima gestisce la ripartenza del vantaggio, poi mette sulla testa di Kumbulla la rete del raddoppio. Karsdorp, rientrato dall’inizio, è nella versione buona: avvia l’1-0, ha sui piedi la chance del raddoppio ma è poco freddo davanti alla porta. L’olandese però è stato una spinta constante. Nei subentrati ottimi Belotti e Spinazzola, Wijnaldum gestisce.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Rui Patricio 6; Mancini 7, Smalling 6,5, Llorente 6; Karsdorp 6,5, Cristante 7, Matic 7,5, El Shaarawy 7; Dybala 6,5, Pellegrini 6; Abraham 7. Subentrati: Kumbulla 7, Wijnaldum 6, Spinazzola 6,5, Belotti 7, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6,5, Llorente; Karsdorp 7, Cristante 6,5, Matic 7,5, El Shaarawy 7; Dybala 6,5, Pellegrini 6; Abraham 6. Subentrati: Kumbulla 7,5, Wijnaldum 6, Spinazzola 6, Belotti 6,5, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7,5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 6; Mancini 7, Smalling 7, Llorente 6; Karsdorp 7, Cristante 7, Matic 7,5, El Shaarawy 7; Dybala 7, Pellegrini 6; Abraham 6,5. Subentrati: Kumbulla 7,5, Wijnaldum 6, Spinazzola 6, Belotti 6,5, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7,5.

LA REPUBBLICA (M. JURIC)

Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 7, Llorente 6; Karsdorp 6,5, Cristante 6, Matic 7,5, El Shaarawy 7; Dybala 6, Pellegrini 6; Abraham 6,5. Subentrati: Kumbulla 7, Wijnaldum 6, Spinazzola 6, Belotti 6, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7.

IL MESSAGGERO (S. CARINA)

Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Llorente 6; Karsdorp 6,5, Cristante 6, Matic 7, El Shaarawy 7; Dybala 7, Pellegrini 6; Abraham 6,5. Subentrati: Kumbulla 7,5, Wijnaldum 6, Spinazzola 6, Belotti 6, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7.

IL TEMPO (L. PES)

Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 7, Llorente 6; Karsdorp 6,5, Cristante 6,5, Matic 7,5, El Shaarawy 7; Dybala 6,5, Pellegrini 6; Abraham 6,5. Subentrati: Kumbulla 7, Wijnaldum 6,5, Spinazzola 6,5, Belotti 6,5, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7.