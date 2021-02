Roma, ratificato il rinnovo biennale di Fienga nel C.d.A. odierno

Arriva una conferma nella dirigenza della Roma. Secondo quanto riferito su Twitter da Matteo De Santis de La Stampa nel Consiglio d’Amministrazione odierno è stato ratificato il rinnovo biennale di Guido Fienga.

Il CdA ha inoltre fatto sapere che non intende proseguire con il progetto stadio di Tor di Valle. L’ex presidente della Roma James Pallotta ha commentato la vicenda dicendosi “tristissimo per la città e per la Roma”.