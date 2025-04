Il Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Claudio Ranieri è stato chiamato a guidare la Roma quando si trovava quasi in zona retrocessione. Dopo aver perso le prime due partite contro il Napoli al Maradona e in casa contro l’Atalanta, la situazione era ancora più drammatica. Tuttavia, dal 7 dicembre 2024 in poi, la Roma ha ottenuto risultati impressionanti in campionato, vincendo 14 partite, pareggiandone 5 e perdendone solo una. Ranieri è stato sicuramente, insieme a Conte e Italiano, uno degli allenatori dell’anno. Tanto che ad ogni post-partita su Dazn o Sky, gli opinionisti gli chiedevano perché avrebbe dovuto smettere di allenare.

La risposta di Ranieri è stata sempre la stessa: “Non posso essere io il futuro della Roma, non voglio far perdere un anno al club”. Dopo la vittoria contro l’Inter, Ranieri ha scherzato dicendo di aver già rimandato il suo cartellino di allenatore a Coverciano. Ora lo aspetta un ruolo di consulente della famiglia Friedkin, che parlerà quando sarà il momento di annunciare il nuovo allenatore e il nuovo CEO. Ranieri ha dichiarato: “Il calcio mi ha dato tanto, è la mia vita, ma c’è un momento per dire basta. Lo avevo detto a Cagliari e anche mia moglie mi aveva creduto. Però mi ha chiamato la Roma e ho accettato un anno da allenatore e due da senior advisor”.